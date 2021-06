Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Zeugen zu Unfallflucht in Anliegerstraße gesucht

Greiz (ots)

Die Ermittlungen zu einer Unfallflucht an einem Ford Transit hat seit gestern (07.06.2021) die Greizer Polizei aufgenommen. Der Transporter stand zum Unfallzeitpunkt (16:10 Uhr bis 16:30 Uhr) in der Anliegerstraße Auf der Windhöhe, als ein bislang unbekannter Pkw gegen den linken Außenspiegel stieß und so Sachschaden verursachte. Anschließend entfernte sich der Verursacher unerlaubt von der Unfallstelle. Die Greizer Polizei sucht im Zuge der Ermittlungen nach Zeugen, die Hinweise zum Unfallgeschehen geben können. Zeugen werden gebeten, sich unter der Tel. 03661 / 6210 bei der hiesigen Dienststelle zu melden. (RK)

