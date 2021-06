Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Pkw zerkratzt - Zeugen gesucht

Greiz (ots)

Zeulenroda: Ein in der Bauerfeindallee abgestellter Pkw Skoda geriet ins Visier unbekannter Täter. Am 05.06.2021, in der Zeit von ca. 16:45 Uhr bis 17:37 Uhr beschädigten diese den Lack des Fahrzeuges im Bereich des hinteren linken Kotflügels, indem sie diesen zerkratzten. Die Greizer Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen, die Hinweise zu den Verursachern geben können, sich unter der Tel. 03661 / 6210 mit der hiesigen Dienststelle in Verbindung zu setzen. (RK)

