Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Diebstahl eines Handwagens

Greiz (ots)

Den Diebstahl eines Handwagens von Innenhof seines Hauses meldete am gestrigen Tag (07.06.2021) der 63-jährige Besitzer der Greizer Polizei. Wie sich herausstellte verschaffte sich ein bislang unbekannter Dieb am vergangenem Wochenende (05.06.2021 - 06.06.2021) Zutritt zum Grundstück in der T.-Körner-Straße in Greiz, offenbar mit dem Ziel, den zweirädrigen Handwagen aus Metall zu stehlen. Mit dem Beutegut an der Hand gelang dem Dieb schließlich unerkannt die Flucht. Die Greizer Polizei (Tel. 03661 / 6210) ermittelt zur Tat und sucht Zeugen, die Hinweise zu dem Handwagendieb geben können. (RK)

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gera, übermittelt durch news aktuell