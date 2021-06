Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Unfall mit drei leicht verletzten Personen

Gera (ots)

Gera: In den gestrigen Morgenstunden (07.06.2021), kurz nach 07:00 Uhr kam es auf der Kreisstraße 5 / Abfahrt Cretzschwitz zum Zusammenstoß zwischen einem VW Transporter (Fahrer 34) und einem Pkw Skoda (Fahrerin 30). Aufgrund des Unfalles waren beiden Fahrzeuge nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Zudem wurden sowohl die beiden Fahrzeugführer, als auch ein im Transporter befindlichen Beifahrer (53) leicht verletzt, so dass sie alle Beteiligten in ein Krankenhaus gebracht wurden. Aufgrund des Unfalles kam es vereinzelt zu Verkehrsstörungen im Bereich. Die Geraer Polizei hat die Ermittlungen zum Unfallgeschehen aufgenommen. (RK)

