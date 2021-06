Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Einsatz im Park der Jugend

Gera (ots)

Mehrere Polizeistreifen kamen gestern Abend (07.06.2021), gegen 21:00 Uhr im Park der Jugend (Heinrichstraße) zum Einsatz, nachdem dort ein 27-jähriger Mann im offenbar erheblich alkoholisierten Zustand mit einer Frau (27) und einem weiteren Mann (46) in Streit geriet. Der Streit gipfelte schließlich in einer körperlichen Auseinandersetzung. Als die Beamten vor Ort eintrafen, verhielt sich der 27-Jährige äußerst aggressiv und suchte die Konfrontation gegenüber weiteren Anwesenden. Auch einen ausgesprochenen Platzverweis kam er nicht nach und warf Glasflaschen in Richtung anwesender Passanten. Aufgrund des gezeigten Verhaltens wurde der 27-Jährige schließlich in Gewahrsam genommen, wobei er Widerstand leistete. Die Geraer Polizei leitete folglich die entsprechenden Ermittlungen gegen den Mann ein. (RK)

