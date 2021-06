Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Motorsense gestohlen - Zeugen gesucht

Gera (ots)

Von Sonntag (06.06.2021) zu Montag (07.06.2021) gelang es einem unbekannten Dieb gewaltsam in die Laube sowie den Schuppen eines Gartens in der Straße der Völkerfreundschaft einzudringen. Hierbei verursachte der Täter nicht nur Sachschaden. Zudem entwendete er eine im Schuppen abgestellte Motorsense. Die Geraer Polizei ermittelt zum Einbruch in der betroffenen Gartenanlage und nimmt Zeugenhinweise dazu unter der Tel. 0365 / 829-0 entgegen. (RK)

