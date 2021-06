Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Fahrräder aus Keller gestohlen

Altenburg (ots)

Wie am vergangenen Wochenende bekannt geworden ist, verschafften sich unbekannte Täter im Zeitraum vom 17.05.2021 - 22.05.2021 Zugang zum Kellerbereich eines Mehrfamilienhauses in der Elie-Wiesel-Straße in Altenburg. Aus dem Keller stahlen die Diebe insgesamt 6 Fahrräder und entkamen unerkannt. Die Altenburger Polizei hat die Ermittlungen zum Tatgeschehen aufgenommen und nimmt Zeugenhinweise dazu unter der Tel. 03447 / 4710 entgegen. (RK)

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gera, übermittelt durch news aktuell