Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Radfahrer unter Alkoholeinfluss festgestellt

Altenburg (ots)

Altenburg: Am Samstag, 05.06.2021, gegen 01:15 Uhr befuhr ein 32-järhiger Radfahrer den Schnauderhainichenweg in sehr auffälliger Fahrweise. Dabei fuhr er direkt vor einem Streifenwagen und blockierte zum Teil die Weiterfahrt. Die Folge - der 32-Jährige wurde kontrolliert. Hier ergab ein freiwilliger Atemalkoholtest einen Wert von 2,00 Promille, so dass im Krankenhaus eine Blutentnahme durchgeführt und ein Ermittlungsverfahren gegen ihn eingeleitet wurde.

