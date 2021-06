Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Verkehrskontrolle mit Folgen

Altenburg (ots)

Zwei Fahrzeugführer müssen seit Freitagabend (04.06.2021) mit einer Anzeige rechnen, da sie unter dem Einfluss von Drogen am Straßenverkehr teilgenommen haben.

Demnach kontrollierten Polizeibeamte am 04.06.2021, gegen 19:20 Uhr einen Pkw Ford in der Altenburger Straße in Kribitzsch. Bei dem 23-jährigen Fahrzeugführer verlief ein freiwilliger Drogenvortest positiv .

Ebenfalls kontrollierten Polizeibeamten am 04.06.2021, gegen 20:40 Uhr in der Kauerndorfer Allee in Altenburg einen Pkw Opel. Bei dem 31-jährigen Fahrzeugführer zeigte ein freiwilliger Drogenvortest auch ein positives Ergebnis an.

Beide Fahrzeugführer mussten zur Blutentnahme ins Krankenhaus. Zudem wurde ihre Weiterfahrt untersagt und ein entsprechendes Verfahren gegen sie eingeleitet.

