Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Einbruch in Gartenlaube

Altenburg (ots)

Fockendorf: Im Zeitraum vom 01.06.-06.06.2021 wurde in eine Gartenlaube in Pahna eingebrochen. Unbekannte Täter öffnen die Tür zu der Gartenlaube und stahlen aus dieser sechs Tassen und 4 Töpfe mit Deckel. Die Polizei in Altenburg hat die Ermittlungen dazu aufgenommen. Zeugen werden gebeten, sich unter der Tel. 03447 / 4710 bei der hiesigen Dienststelle zu melden. (KR)

