Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Reifen zerstochen - Zeugen gesucht

Gera (ots)

Ronneburg: Unbekannte Täter machten sich am Sonntag (06.06.2021) an einem in der Ludwig-Jahn-Straße abgestellten Pkw BWM zu schaffen, indem sie beide Reifen auf der Fahrerseite zerstachen, so dass Luft entweichen konnte. Das Fahrzeug stand hierbei im Zeitraum von 00:30 Uhr bis 06:00 Uhr in der besagten Straße. Die Geraer Polizei sucht im Zuge der Ermittlungen nach Zeugen. Haben Sie im genannten Tatzeitraum auffällige Personenbewegungen wahrgenommen? Können Sie Hinweise zu den Tätern geben? Zeugen werden gebeten, sich unter der Tel. 0365 / 829-0 bei der Polizei in Gera zu melden. (KR)

