Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Einsatz in Georg-Büchner-Straße

Gera (ots)

Am Sonntagnacht (06.06.2021), rückten Polizeistreifen in die Georg-Büchner-Straße aus, da es dort zur Auseinandersetzung zwischen mehreren Personen gekommen sein soll. Vor Ort stellte sich heraus, dass eine 41-jährige Frau aufgrund ihres Verhaltens aus einem dort ansässigen Lokal beordert wurde. In der Folge geriet die stark alkoholisierte Frau mit einer weiteren unter Alkoholeinfluss stehenden Frau(39) in Streit, der letzten Endes in einer Körperverletzung endet. Offenbar aufgrund ihres Alkoholkonsums legte sich die 41-Jährige anschließend auf die Straße, so dass ein Rettungswagen gerufen wurde. Dieser brachte die Dame in ein Krankenhaus. Die Geraer Polizei hat die Ermittlungen zum Geschehen aufgenommen. (RK)

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gera, übermittelt durch news aktuell