Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Zeugen zu Auseinandersetzung gesucht

Gera (ots)

Die Geraer Polizei hat die Ermittlungen zu einem Körperverletzungsdelikt zum Nachteil eines 41-jährigen Mannes aufgenommen. Demnach wurde dieser gestern Abend (06.06.2021), gegen 20:45 Uhr von zwei unbekannten Personen in der Greizer Straße in Gera körperlich, durch treten und schlagen, angegriffen und verletzt. Anschließend flüchteten die Täter in unbekannte Richtung. Ein hinzugerufener Rettungsdienst brachte den Verletzten ins Krankenhaus. Die Geraer Polizei sucht im Zuge der Ermittlungen nach Zeugen, die Hinweise zu den unbekannten Tätern geben können. Zeugen werden gebeten, sich unter der Tel. 0365 / 829-0 bei der hiesigen Dienstelle zu melden. (RK)

