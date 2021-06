Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Hausverbot ignoriert

Gera (ots)

Trotz bestehenden Hausverbotes betrat am Samstag (05.06.2021), gegen 12:45 Uhr ein 26-jähriger Mann ein Schnellrestaurant in der Keplerstraße. Da er der Aufforderung, das Restaurant zu verlassen, nicht nachkam, informierten Mitarbeiter die Polizei. Auch gegenüber den hinzugerufenen Beamten verhielt sich der 26-Jährige äußerst aggressiv und schien sich nicht beruhigen zu können. In der Folge wurde er in Unterbindungsgewahrsam genommen. In diesem Zusammenhang beleidigte der die Beamten und leistete Widerstand. Ein entsprechendes Ermittlungsverfahren wurde gegen ihn eingeleitet.

