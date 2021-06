Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Ruhestörung endet mit Widerstand

Gera (ots)

Nachdem am Sonntag (06.06.2021) Geraer Polizeibeamte aufgrund einer gemeldeten Ruhestörung in der Osterburgstraße zum Einsatz kamen, leiteten diese im Nachgang die Ermittlungen wegen Widerstandes gegen zwei Männer ein. Gegen 00:35 Uhr rückten die Beamten zur betroffenen Wohnung aus. Dort trafen die Beamten auf die zwei Ruhestörer (24, 47), welche äußerst aggressiv reagierten. In der Folge versuchten diese in Richtung der Einsatzkräfte zu treten bzw. zu schlagen, so dass sie zu Boden gebracht werden mussten. Da sich der 24-Jährige hierbei verletzte, wurde ein Rettungswagen angefordert, der ihn mit ins Krankenhaus nahm. Nachdem sich der 47-Jährige nicht beruhigte, wurde er in Gewahrsam genommen. Beide Herren müssen nun mit einer Anzeige rechnen. (RK)

