Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Stoppschild überfahren

Altenburg (ots)

Am 03.06.2021, gegen 13:15 Uhr befuhr ein 24-jähriger Fahrer eines Pkw Peugeot die Bahnhofstraße. An der Kreuzung zur Wenzelstraße beachtete er das für ihn geltende Stoppschild nicht, so dass es zur Kollision mit einem vorfahrtsberechtigten Pkw VW kam. An beiden Fahrzeugen entstand Sachschaden. Verletzt wurde zum Glück niemand.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gera, übermittelt durch news aktuell