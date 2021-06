Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Ladendiebin gestellt

Altenburg (ots)

Am 03.06.2021, gegen 16:50 Uhr wollte eine 15-jährige Jugendliche hochwertige alkoholische Getränke aus einem Verbrauchermarkt in der Kauerndorfer Allee entwenden. Hierzu führte sie eine manipulierte Einkaufstasche mit doppelten Boden mit sich, in welcher sie bereits mehrere Flaschen deponiert hatte. Der Diebstahl wurde jedoch von Mitarbeitern des Marktes bemerkt und die Polizei gerufen. Diese leitete schließlich ein entsprechendes Verfahren gegen die 15-Jährige ein.

