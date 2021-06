Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Einbruch in Gartenlaube

Altenburg (ots)

Ein Rasenmäher und eine Schubkarre zählen nunmehr zum Beutegut eines bislang unbekannten Täters. In den vergangenen zwei Tagen (02.06.-03.06.2021) betrat dieser unberechtigt den Garten einer 33-jährigen Frau in der Paditzer Straße in Altenburg und brach in der Folge gewaltsam den zur Laube angrenzenden Schuppen auf. Aus diesem stahl er dann die Gerätschaften und flüchtete unerkannt. Die Altenburger Polizei ermittelt nun zum Fall und sucht nach Zeugen. (Tel. 03447 / 4710). (RK)

