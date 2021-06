Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Einsatz in der Gartenstraße

Gera (ots)

Aufgrund einer gemeldeten Schlägerei zwischen mehreren Personen rückten gestern Abend (03.06.2021), gegen 17:40 Uhr mehrere Streifenwagen der Geraer Polizei in die Gartenstraße zum Einsatz aus. Vor Ort stellte sich heraus, dass zwei Männer (34, 36) in verbalen Streit gerieten, welcher in einer körperlichen Auseinandersetzung gipfelte. Ebenfalls anwesende weitere Personen befanden sich lediglich in unmittelbarer Nähe zu den Streitenden, so dass der Eindruck einer Schlägerei mit mehreren Beteiligten entstand. Bei der Auseinandersetzung wurde der 36-Jährige verletzt, so dass ihn ein Rettungswagen in ein Krankenhaus brachte. Die Ermittlungen zum Körperverletzungsgeschehen wurden aufgenommen. (RK)

