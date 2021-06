Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Gartenlaube aufgebrochen - Zeugen gesucht

Gera (ots)

Münchenbernsdorf: Der Garten einer 35-jährigen Frau in der Kirschallee geriet ins Visier bislang unbekannter Täter. Gewaltsam drangen diese in den Garten und fortfolgend in den Geräteschuppen ein. Aus diesem stahlen sie schließlich mehrere Gartengeräte, u.a. Motorsense, Kärcher und Kettensägen. Anschließend gelang den Tätern unerkannt die Flucht. Die Geraer Polizei sucht im Zuge der Ermittlungen nach Zeugen, die Hinweise zur Tat bzw. den Tätern geben können. Zeugen werden gebeten, sich unter der Tel. 0365 / 829-0 bei der hiesigen Dienststelle zu melden. (RK)

