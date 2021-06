Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Auto zerkratzt - Zeugen gesucht

Greiz (ots)

Am gestrigen Tag (03.06.2021) hielt sich ein bislang unbekannter Täter, in der Zeit von 17:30 Uhr bis 19:35 Uhr in der Hermann-Löns-Straße auf und machte sich an einem dort abgestellten Pkw Citroen zu schaffen. Mit einem bislang unbekannten Gegenstand zerkratzte der Täter das dort parkte Fahrzeug auf der Beifahrerseite. Die Greizer Polizei ermittelt zur Sachbeschädigung und nimmt Zeugenhinweise dazu unter der Tel. 03661 / 6210 entgegen. (RK)

