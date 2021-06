Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Frontscheibe erheblich beschädigt

Greiz (ots)

Die Ermittlungen zu einer Sachbeschädigung an einem Pkw Mazda hat seit heute Morgen (04.06.2021) die Polizei in Greiz aufgenommen. In der Zeit vom 03.06.2021 zum 04.06.2021 beschädigten die Täter die Frontscheibe des Fahrzeuges, so dass nicht unerheblicher Sachschaden entstand. Das Fahrzeug war im Tatzeitraum in der Kermannstraße abgestellt. Die Greizer Polizei sucht im Zuge der Ermittlungen nach Zeugen, die Hinweise zu den Verursachern des Schadens geben können. Zeugen werden gebeten, sich unter der Tel. 03661 / 6210 bei der hiesigen Dienststelle zu melden. (RK)

