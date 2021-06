Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Einbruch in Gartenlaube

Altenburg (ots)

Im Zeitraum vom 01.06.-02.06.2021 wurde in eine Gartenlaube in der Gartenanlage Einheit in der Schmöllnschen Landstraße eingebrochen. Unbekannte Täter dringen durch die Tür in die Laube ein, zerschlagen Fensterscheiben und werfen Gegenstände aus der Laube. Entwendet wurde nach erstem Anschein nichts. Ermittlungen dazu wurden aufgenommen. Zeugen, die Hinweise zu den Tätern geben können werden gebeten, sich unter der Tel. 03447 / 4710 bei der Polizei in Altenburg zu melden.

