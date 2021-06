Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Fahrraddiebstahl aus Keller

Gera (ots)

Ronneburg: Den Diebstahl eines Fahrrades aus dem Keller eines Mehrfamilienhauses meldete am gestrigen Tag (02.06.2021) eine Anwohnerin der Polizei. Wie sich vor Ort herausstellte begab sich der Dieb in der Zeit vom 28.05.2021 zum 02.06.2021 unbemerkt in den Gemeinschaftskeller des Hauses und schnappte sich das dort abgestellte Rad. Anschließend gelang ihm unerkannt die Flucht. Die Geraer Polizei ermittelt zum Fall und nimmt Zeugenhinweise dazu unter der Tel. 0365 / 829-0 entgegen. (RK)

