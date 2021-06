Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Gegen Tor gefahren

Gera (ots)

Gera/Kleinfalke: Polizeibeamte und in der Folge ein Abschleppdienst kamen gestern Mittag (01.06.2021, gegen 12:00 Uhr) in der Hauptstraße in Kleinfalke zum Einsatz. Dort fuhr ein 34-jähriger Transporter-Fahrer aus unerklärlichen Gründen einen Abhang hinunter und stieß gegen das Tor einer 75-jährigen Anwohnerin. Sowohl am Fahrzeug (Opel), als auch an dem Tor entstand nicht unerheblicher Sachschaden. Glücklicherweise wurde niemand verletzt. Im Zuge der Unfallaufnahme stellte sich heraus, dass der 34-Jährige unter dem Einfluss von Drogen stand, so dass eine Blutentnahme durchgeführt und ein entsprechendes Ermittlungsverfahren gegen ihn eingeleitet wurde. (RK)

