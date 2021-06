Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Leicht verletzter Radfahrer kommt ins Krankenhaus

Altenburg (ots)

Meuselwitz: Zu einem Unfall mit einem leicht verletzten Radfahrer rückten heute Morgen (02.06.2021), kurz nach 08:00 Uhr Rettungsdienst und Polizei in die Zeitzer Straße aus. Im Zuge der Unfallaufnahme stellte sich heraus, dass der 69-jährige Radfahrer vom Radweg in den fließenden Verkehr einfuhr und dabei mit dem Anhänger des dort fahrenden Pkw VW (Fahrer 49) zusammenstieß. Leicht verletzt kam er mit dem Rettungsdienst ins Krankenhaus. Der 49-jährige Pkw-Fahrer blieb unverletzt. Sowohl am Pkw, als auch am Anhänger und dem Fahrrad entstand augenscheinlich kein Schaden. Die Altenburger Polizei hat die Ermittlungen zum Unfallgeschehen aufgenommen. (RK)

