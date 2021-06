Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Rauchmelder schlug Alarm

Altenburg (ots)

Weil eine Anwohnerin aus der Brunnenstraße in Altenburg heute Nacht (02.06.2021) gegen 01:45 Uhr ein pfeifendes Geräusch wahrnahm, informierte sie die Polizei. Als diese vor Ort eintraf bestätigte sich die Meldung. Glücklicherweise konnte der Ursprung des Pfeif-Tons schnell lokalisiert werden. Es war ein Rauchmelder, welcher in einer Mietwohnung in der Brunnenstraße Alarm schlug. Unverzüglich wurde die Wohnung aufgesucht. Es stellte sich heraus, dass den 49-jährigen unverletzten Wohnungsinhaber das Essen angebrannt war, während er scheinbar schlief. Da es nicht zum Brandausbruch kam reichte ein Lüften der Wohnung aus. Zum Glück hatte er einen Rauchmelder installiert - und zum Glück gab es die aufmerksame Anwohnerin. (RK)

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gera, übermittelt durch news aktuell