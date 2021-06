Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Einsatz in Wiesestraße

Gera (ots)

Gestern Abend (31.05.2021), gegen 20:00 Uhr rückten Polizeibeamte in die Wiesestraße aus, da es in der Wohnung eines Mehrfamilienhauses zu Handgreiflichkeiten zwischen drei Männern (56, 24, 27) kam, wobei der 27-Jährige von seinen Kontrahenten angegriffen wurde. Zudem wurden es im Zuge des Streites zu Drohungsäußerungen getätigt. Auch ein Messer kam zum Einsatz. Die beiden Angreifer (24, 56) wurden bei der Auseinandersetzung leicht verletzt. Da sich der 56-jährige Beteiligte, welcher erheblich unter dem Einfluss von Alkohol stand, nicht beruhigen ließ, wurde er schließlich in Gewahrsam genommen. Die Geraer Polizei hat die Ermittlungen zum Geschehen aufgenommen. (RK)

