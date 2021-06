Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Diebstahl auf Baustellengelände

Altenburg (ots)

Wiesenmühle: Am vergangenem Wochenende (28.05.2021 - 31.05.2021) trieben unbekannte Täter ihr Unwesen im Bereich einer Baustelle in Wiesenmühle. Dabei öffneten die Täter gewaltsam einen Baucontainer und stahlen daraus diverse Arbeitsgeräte, u.a. Kettensäge, Trennschleifer, Kabeltrommel etc. Anschließend gelang den Dieben unerkannt die Flucht. Die Altenburger Polizei sucht nunmehr nach Zeugen, die sachdienliche Hinweise zu den Einbrecher geben können. Zeugen werden gebeten, sich unter der Tel. 03447 / 4710 bei der hiesigen Dienststelle zu melden. (KR)

