Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Zeugen zu versuchten Diebstahl gesucht

Greiz (ots)

Unbekannte Täter trieben in der Zeit vom 29.05.2021 zum 31.05.2021 ihr Unwesen im Bereich eines Autohauses in der Plauenschen Straße in Greiz. Dabei manipulierten die Täter an zwei Fahrzeugen, die im Außengelände des Autohauses abgestellt waren. Gestohlen wurde letzten Endes jedoch nichts. Die Greizer Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht nach Zeugen. Haben Sie im Tatzeitraum auffällige Personen- oder Fahrzeugbewegungen wahrgenommen? Können Sie Hinweise zu den Tätern geben? Zeugen werden gebeten, sich unter der Tel. 03661 / 6210 bei der Greizer Polizei zu melden. (RK)

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gera, übermittelt durch news aktuell