Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Unfall mit zwei leicht Verletzten

Gera (ots)

Zum Zusammenstoß zwischen einem Pkw Ford (Fahrer 66) und einem Pkw Mazda (Fahrer 47) kam es am Sonntagmittag (29.05.2021), gegen 13:15 Uhr an der Kreuzung Gagarinstraße / Friedrich-Engels-Straße. Die beiden Fahrer wurden durch den Zusammenstoß leicht verletzt und kamen in ein Krankenhaus. Ihre beiden nicht mehr fahrbereiten Fahrzeuge mussten abgeschleppt werden. Aufgrund des Unfalles kam es kurzzeitig zu Verkehrseinschränkungen. (RK)

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gera, übermittelt durch news aktuell