Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Einsatz in Franz-Petrich-Straße

Gera (ots)

Samstagabend (29.05.2021), gegen 18:30 Uhr kamen Polizeibeamte im Rahmen der Amtshilfe in der Franz-Petrich-Straße zum Einsatz. Hier sollte eine 20-Jährige in ein Krankenhaus gebracht werden. In diesem Zusammenhang leistete die junge Frau massiven Widerstand und verletzte eine Polizeibeamtin leicht. Die 20-Jährige konnte in der Folge unter Kontrolle gebracht und in das Krankenhaus gefahren werden. Ein entsprechendes Ermittlungsverfahren wurde gegen sie eingeleitet. (RK)

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gera, übermittelt durch news aktuell