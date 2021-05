Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Reifen zerstochen - Jugendliche erhalten Anzeige

Greiz (ots)

Zeulenroda-Triebes: Zwei 15-jährige Jugendliche müssen sich seit gestern Nachmittag aufgrund ihres Verhaltens strafrechtlich verantworten. Gegen 15:00 Uhr hielten sich sie am gestrigen Tag (30.05.2021) in Zeulenroda-Triebes, speziell in der Meinersdorfer Straße, im Bereich des dortigen Tiergeheges auf, als ihnen offensichtlich die Idee kam, etwas kaputt zu machen. In der Folge zückte einer der beiden ein Messer und zerstach den Reifen eines dort geparkten Pkw Opel. Glücklicherweise bemerkten zwei Zeugen die beiden Jungs und informierten die Polizei. Die Beamten leiteten folglich ein entsprechendes Ermittlungsverfahren gegen die Sachbeschädiger ein. (KR)

