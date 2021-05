Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Gestohlen geglaubter Mähroboter wurde wieder gefunden

Altenburg (ots)

Meuselwitz: Am Sonntagmorgen, 30.05.2021, gegen 08:15 Uhr informierte eine Anwohnerin aus dem Altpoderschauer Weg die Polizei, um Anzeige wegen Diebstahls ihres Mähroboters zu erstatten. Als die Beamten vor Ort eintrafen konnte glücklicherweise schnell Entwarnung gegeben werden. Bei einer genauen Überprüfung vor Ort wurde der Mähroboter in einem Gebüsch aufgefunden werden, wo er offensichtlich hängengeblieben war. So kam der Einsatz zu einem positiven Ergebnis.

