Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Betrunken mit dem Fahrrad gestürzt

Greiz (ots)

Am 28.05.2021 gegen 20:30 Uhr stürzte ein Fahrradfahrer ohne Fremdeinwirkung in Seelingstädt auf einem Radweg. Dabei verletzte sich der Fahrradfahrer an der Schulter. Eingesetzte Polizeibeamte konnten bei ihm eine Atemalkoholkonzentration von 1,22 Promille feststellen. Der Radfahrer wurde zur Behandlung in ein Krankenhaus verbracht.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gera, übermittelt durch news aktuell