Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Versuchter Diebstahl eines Fahrzeuges

Greiz (ots)

Im Tatzeitraum vom 26.05. bis 27.05.2021 versuchten unbekannte Täter ein Neufahrzeug von einem Autohaus in der Plauensche Straße in Greiz zu entwenden. Der oder die unbekannten Täter drangen bis in den Innenraum des Fahrzeuges vor, konnten es jedoch nicht starten. Es entstand erheblicher Sachschaden am Fahrzeug. Zeugen, welche sachdienliche Hinweise zur Tat geben können, werden gebeten sich unter 03661/6210 bei der Polizeiinspektion Greiz zu melden.

