Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Täter auf frischer Tat gestellt

Gera (ots)

Am 29.05.2021, gegen 02:00 Uhr, bemerkte ein aufmerksamer Nachbar in der Plauenschen Straße in Gera eine Sachbeschädigung an einem parkenden Ford Transit. Hier wurde durch eine männliche Person der Außenspiegel des Transporters beschädigt. Bei der Absuche des Nahbereichs konnten die Beamten den 19 jährigen Tatverdächtigen stellen. Dieser war mit 2,39 Promille deutlich alkoholisiert.

