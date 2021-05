Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Glascontainer beschmiert - Zeugen gesucht

Greiz (ots)

Greiz/Obergrochlitz: Unbekannte Täter hielten sich in der Nacht vom 26.05.2021 zum 27.05.2021 im Bereich des "Containerplatzes" in der Otto-Meier-Straße auf und beschmierten die dortigen Container, u.a. Glascontainer, Altkleidercontainer, mit Farbe. Dabei brachten sie diverse rechtsgerichtete Schriftzüge und Symbole an und verursachten Sachschaden. Die Kripo Gera die Ermittlungen zum Geschehen übernommen und nimmt Zeugenhinweise zur Tat bzw. den Tätern unter der Tel. 0365 / 8234-1465 entgegen. (RK)

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gera, übermittelt durch news aktuell