Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Hakenkreuz an Hauswand gesprüht

Greiz (ots)

Langenwolschendorf: In der Nacht vom Mittwoch (26.05.2021, gegen 21:30 Uhr) zum Donnerstag (27.05.2021, gegen 09:45 Uhr) trieben unbekannte Täter ihr Unwesen in der Hauptstraße in Langenwolschendorf. Dabei schmierten sie ein Hakenkreuz an die Fassade eines Wohnhauses und entkamen unerkannt. Die Kripo Gera ermittelt zum Geschehen und sucht nach Zeugen, die Hinweise zu den unbekannten Tätern geben können. Zeugen werden gebeten, sich unter der Tel. 0365 / 8234-1465 bei der Polizei zu melden. (RK)

