Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Anzeige gegen 28-Jährigen

Gera (ots)

Gestern Abend (27.05.2021), kurz nach 21:00 Uhr kamen mehrere Polizeistreifen in einem Unterkunftsgebäude in der Trebnitzer Straße zum Einsatz. Dort randalierte aus noch ungeklärter Ursache ein 28-jähriger Bewohner und beschädigte ein Treppengeländer sowie einen Türrahmen. Der stark alkoholisierte Mann konnte vor Ort angetroffen werden. Da er sich nicht beruhigen ließ und weiterhin äußerst aggressiv auftrat, wurde er in Unterbindungsgewahrsam genommen. Ein entsprechendes Ermittlungsverfahren gegen ihn wurde eingeleitet. (RK)

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gera, übermittelt durch news aktuell