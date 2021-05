Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Handbremse nicht angezogen

Altenburg (ots)

Am 26.05.2021, gegen 17:30 Uhr stellte ein 54-jähriger einen Pkw Dacia in der Paditzer Straße ab. Dabei vergaß er die Handbremse seines Fahrzeuge zu ziehen, um es gegen ein Wegrollen zu sicher. In der Folge setzte sich der Pkw Dacia in Bewegung und rollte auf einen ebenfalls abgestellten Pkw Audi. An beiden Fahrzeugen entstand Sachschaden. Verletzt wurde zum Glück niemand.

