Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Pkw rollt vorwärts

Altenburg (ots)

Gößnitz: Am 25.05.2021, gegen 16:05 Uhr hielt ein Pkw Renault in der Zwickauer Straße verkehrsbedingt an. Ein nachfolgender Ford Fiesta hielt ebenfalls an. Die 19-jährige Fahrzeugführerin hatte ihr Fahrzeug jedoch nicht ausreichend gegen Wegrollen gesichert, so dass der Pkw Ford schließlich auf den Pkw Renault rollte und es zum Aufprall kam. An beiden Fahrzeugen entstand Sachschaden.

