Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Einsatz in Geraer Straße

Altenburg (ots)

Nachdem gestern Abend (25.05.2021), gegen 23:45 Uhr ein möglicher Brand aus dem Bereich der Geraer Straße gemeldet wurde, rückten Feuerwehr und Polizei aus. Der Brandort konnte in der Folge schließlich lokalisiert werden. Es stellte sich heraus, dass auf dem Gelände eines Autoservices in der Geraer Straße ein Haufen mit Schnittholz und Laub zu brennen begann, wobei noch kein offenes Feuer entstanden war. Dennoch entwickelte sich starker Rauch. Die Kameraden der Feuerwehr begannen unverzüglich mit ihren Löscharbeiten, wobei die Straße komplett gesperrt werden musste. Glücklicherweise wurden weder Personen verletzt noch etwaige Gebäude in Mitleidenschaft gezogen. Die Altenburger Polizei hat die Ermittlungen zum Brandgeschehen aufgenommen und sucht nach Zeugen, die Hinweise zur Brandentstehung geben können. Zeugen werden gebeten, sich unter der Tel. 03447 / 4710 bei der hiesigen Dienststelle zu melden. (RK)

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gera, übermittelt durch news aktuell