Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Einbruch in Sanitätshaus scheiterte

Altenburg (ots)

Altenburg: Die Ermittlungen zu einem versuchten Einbruch hat seit gestern (25.05.2021) die Altenburger Polizei aufgenommen. Demnach versuchten unbekannte Täter in der Zeit vom 20.05.2021 zum 21.05.2021 gewaltsam in die Räumlichkeiten des Sanitätshauses am Nordplatz einzudringen. Ihr Vorhaben misslang den Einbrechern jedoch. Allerdings verursachten sie an der Eingangstür nicht unerheblichen Sachschaden. Die Altenburger Polizei ermittelt zum Tatgeschehen und sucht nach Zeugen, die Hinweise zu den Einbrechern geben können. Zeugen werden gebeten, sich unter der Tel. 03447 / 4710 bei der hiesigen Dienststelle zu melden. (KR)

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gera, übermittelt durch news aktuell