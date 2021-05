Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Briefkasten beschmiert

Greiz (ots)

Zeulenroda-Triebes: In der Zeit vom 21.05.2021 zum 22.05.2021 beschmierte ein bislang unbekannter Täter in der Schleizer Straße den Briefkasten eines 35-jährigen Anwohners mit schwarzem Edding und verursache so Sachschaden. Die Greizer Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht nach Zeugen, die Hinweise zu dem Verursacher geben können. Zeugen werden gebeten, sich unter der Tel. 03661 / 6210 bei der Greizer Polizei zu melden. (RK)

