Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Kirchengebäude beschmiert

Greiz (ots)

Eine Zeugin meldete sich gestern (25.05.2021) bei der Greizer Polizei und zeigte eine Graffiti-Schmiererei an. Demnach beschädigten unbekannte Täter in der Zeit von 17.05.2021 zum 22.05.2021 sowohl vier Steinsäulen als auch die Wandfläche der Gottesackerkirche in der Friedhofstraße, indem sie ein ca. 32x3 Meter Großes Graffiti darauf schmierten. Das Graffiti befindet sich hierbei auf der straßenabgewandten Seite. Die Greizer Polizei sucht im Rahmen der Ermittlungen nach Zeugen, die Hinweise zu den unbekannten Tätern geben können. Zeugen werden gebeten, sich unter der Tel. 03661 / 6210 bei der hiesigen Dienststelle zu melden. (RK)

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gera, übermittelt durch news aktuell