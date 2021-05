Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Von Straße abgekommen

Gera (ots)

Gera/B92: Eine 82-jährige Renault-Fahrerin hatte scheinbar bei ihrer Fahrt am gestrigen Nachmittag (25.05.2021) einen Schutzengel an Bord. Gegen 14:00 Uhr befuhr sie die B92 von Gera in Richtung Wolfsgefährt. Kurz vor dem Ortsausgang Gera geriet die Seniorin dann nach rechts von der Straße ab, überfuhr eine Richtungstafel und kam schräg am dortigen Erdwall zum Stehen. Ihr Fahrzeug musste in der Folge von einem Abschleppdienst geborgen werden. Sie selbst blieb glücklicherweise unverletzt. (RK)

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gera, übermittelt durch news aktuell