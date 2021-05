Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Hakenkreuze geritzt

Gera (ots)

Bad Köstritz: Die Geraer Polizei hat seit gestern (25.05.2021) die Ermittlungen zu einer Sachbeschädigung aufgenommen und sucht in diesem Zusammenhang nach Zeugen. Unbekannte Täter verschafften sich demnach unberechtigt Zutritt zum abgesperrten Gelände des Sportstadions Am Sommerbad und ritzten im Bereich der Zuschauerränge in 11 Sitzschalen Hakenkreuze ein. Anschließend entfernten sich die Täter unerkannt. Zeugen, die demnach Hinweise zu den Verursachern geben können, werden gebeten, sich unter der Tel 0365 / 829-0 bei der Geraer Polizei zu melden. (RK)

