Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Seitenscheibe eingeschlagen - Zeugen gesucht

Gera (ots)

Ein in der Südstraße in Gera abgestellter Pkw Toyota geriet ins Visier unbekannter Täter. In der Zeit vom 21.05.2021 zum 25.05.2021 war das Fahrzeug ordnungsgemäß auf einem Parkstreifen abgestellt. Der oder die Täter näherten sich dem Auto und schlugen fortfolgend die Seitenscheibe der Fahrertür ein, so dass Sachschaden entstand. Gestohlen wurde aus dem Auto nichts. Die Geraer Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und nimmt Zeugenhinweise zu den Tätern unter der Tel. 0365 / 829-0 entgegen. (RK)

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gera, übermittelt durch news aktuell