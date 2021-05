Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Pkw-Fahrerin kollidiert mit Baum

Altenburg (ots)

Rositz: Am Montag (24.05.2021), gegen 19:10 Uhr befuhr eine 23-jährige Fahrerin mit einem Pkw VW die Werksiedlung in Zechau-Ost in Richtung Kriebitzsch. Hierbei kam sie jedoch von der Fahrbahn ab und prallte gegen einen Baum. Die 23-Jährige wurde dabei verletzt und durch den Rettungsdienst ins Krankenhaus gebracht. Der Pkw VW war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Während der Unfallaufnahme und Bergung des Fahrzeuges musste die Straße komplett gesperrt werden.

